В первый день нового года погода будет пасмурной, но преимущественно без осадков, прогнозируют в Центре окружающей среды, геологии и метеорологии Латвии.

День будет преимущественно сухим. Снег возможен на крайнем юго-западе во второй половине дня. Подует умеренный восточный ветер, порывы которого в некоторых местах вдоль побережья достигнут 15-16 м/с.

Температура воздуха сохранится с ночи — в западной части 0…-5°, в восточной -5…-9°.

В Риге в первый день 2024 года небо будет частично закрыто облаками, но осадков не ожидается. Сохранится умеренный восточный ветер, максимальная температура воздуха составит -5…-6°.

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