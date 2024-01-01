День будет преимущественно сухим. Снег возможен на крайнем юго-западе во второй половине дня. Подует умеренный восточный ветер, порывы которого в некоторых местах вдоль побережья достигнут 15-16 м/с.
Температура воздуха сохранится с ночи — в западной части 0…-5°, в восточной -5…-9°.
В Риге в первый день 2024 года небо будет частично закрыто облаками, но осадков не ожидается. Сохранится умеренный восточный ветер, максимальная температура воздуха составит -5…-6°.
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