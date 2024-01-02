В холодное время Рижские ночные приютя будут открыты круголосуточно, соообщили агентству LETA в Рижской думе. Городское самоуправление призывают рижан проявлять отзывчивосьть и не проходить мимо людей, оказавшихся в морозы в беспомощном положении.

Если по прогнозам Латвийской центра окружающей среды, геологии и метеорологии, температура воздуха ниже минус 10 градусов, то ночные приюты в Риге открыты круглосуточно и клиентам обеспечиваются обеды.

В таких погодных условиях приюты принимают бездомных и в состоянии легкого алкогольного опьянения, исключая приют на улице Мазъюмравас 8. Сильно пьяных принимают круглосуточно в приюте на улице Гайзиня 7.

Обычно бездомные знают адреса приютов, где они могут пережить холода. Однако, если вы столкнулись с человеком, который в мороз оказался без крыши над головой, в безпомощном положении и вы хотите ему помочь — следует звонить по телефону чрезвычайных ситуаций 112, полиции — 110, в Службу неотложной медицинской помощи — 113, а также Мобильной бригаде Рижского приюта по телефону 27023550 или

В Риге работают семь приютов:

Мужское отделение Рижского приюта на улице Маскавас 208 (тел. 67037120 — круглосуточный, 67037680);

Женское отделение Рижского приюта на улице Эйженияс 1Е (тел. 25498060 — круглосуточный, 67105241, 67105634;

Ночной приют для мужчин и женщин V.E.L.G на улице Эспланадес 1 (тел. 20038485);

Ночной приют для мужчин V.E.L.G на улице Софияс 8 (тел 26199737);

Ночной приют для мужчин Евангелинческой христианской общины "Синий крест" на улице Мазъюмравас 8 (тел. 26068336; 29802234);

Приют/ночной приют общества "Латвийский Красный крест" для мужчин и женщин на улице Гайзиня 7 (тел. 29884047);

Ночной приют для женщин общества PINS на улице Аптиекас 1, корпус 5 (тел. 26191917).

Дневной центр для бездомных на улице Католю 57 работает каждый день, в том числе, по выходным с 9.00 до 17.00.

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