Ответственные предприятия и учреждения должны договориться о сотрудничестве в случае технических проблем с пассажирскими поездами, заявил в среду в интервью передаче “Утренняя панорама” на Латвийском телевидении (LTV) министр сообщения Каспарс Бришкенс (“Прогрессивные”).

Он отметил, что случаи, когда у пассажирских поездов появились технические проблемы, подтвердили, что алгоритм общего действия в Латвии не работает.

"На этой неделе в чрезвычайном режиме мы соберем представителей Pasažieru vilciens, Latvijas dzelzceļš и Автотранспортной дирекции и попросим, чтобы эти три отетственных учреждения договорились о такого рода сотрудничестве, алгоритмах, порядке уведомления и резервном транспорте", — заявил Бришкенс.

По словам министра, ситуация, когда полноценно не работает алгоритм уведомления, неприемлема. "Это ненормальная ситуация, если пассажиры должны несколько часов сидеть в неотапливаемых, холодных, темных поездах (..) без информации о том, поедет ли поезд дальше или нет", — сказал Бришкенс.

Также министр сообщил, что в среду пассажирские перевозки обеспечат девять из переданных в эксплуатацию новых электропоездов. "Сравнительно быстро эти технические нюансы устраняются", — отметил Бришкенс, добавив, что это важно, чтобы эти технические проблемы не стали систематическими.

Как сообщалось ранее, во вторник, 2 января, для пассажирских перевозок были доступны лишь шесть электропоездов, поскольку у пяти поездов были констатированы технические недостатки.

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