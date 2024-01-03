Судья Курземского окружного суда Ренарс Юрмалис должен будет возместить государству убытки за неразрешенную работу на меховой фабрике в Дании во время своих отпусков, сообщает Latvijas Avize. Такое решение приняло Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB), а позже признал Административный районный суд.

Решение Административного районного суда еще может быть обжаловано в Административном окружном суде. Пока Latvijas Avize не удалось связаться с Юрмалисом и выяснить, собирается ли он это делать, потому что судья снова находится в отпуске.

Суд отклонил заявление Юрмалиса об отмене решения KNAB о том, что он должен возместить государству ущерб в размере 5853,11 евро, который он причинил своей работой на меховой фабрике в Дании во время своих отпусков с 2017 по 2020 год.

За четыре отпуска Юрмалис заработал более 11 000 евро. Основная проблема в том, что Юрмалису как судье не разрешено совмещать свою должность с другой работой, к тому же он не указал эти побочные доходы в своих декларациях должностного лица.

Информация о незаконной работе лиепайского судьи дошла до KNAB, которое констатировало, что Юрмалис нарушил установленные законом ограничения, поэтому 17 мая 2022 года против него было начато административное дело. В ходе расследования KNAB пришло к выводу, что судья намеренно скрыл информацию о своей работе в Дании, тем самым нанеся ущерб порядку государственного управления. Незаконная работа судьи продолжалась долго, а доходы от нее достигли значительной суммы.

Начальник KNAB принял решение, что Юрмалис должен возместить государству 52% доходов, полученных в Дании.

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