Чтобы побудить людей декларироваться, самоуправления используют различные льготы по оплате, организуют культурные и спортивные мероприятия, чтобы не только удерживать своих жителей, но и побуждать других декларировать место жительства в конкретном самоуправлении. Юрмала планирует и в новом году обеспечивать своим жителям бесплатный проезд на поезде до Риги. Программа 360TV Ziņneši выясняла, работает ли это решение и как оно оценивается.

6 декабря 2023 года Юрмальская дума постановила, что поездки на поезде Рига — Слока будут бесплатными для задекларированных жителей Юрмалы. Кроме того, юрмальчане уже пять лет ездят бесплатно в городских автобусах.

Оплата железнодорожных билетов обходится городскому бюджету в 1 800 000 евро в год, но решение работает.

Как сообщила председатель Юрмальской думы Рита Спроге, за месяц в самоуправлении задекларировалось 460 человек.

"Юрмала добилась того, что люди, у которых были возможности декларироваться в нескольких местах, например, имея дачу, выбрали Юрмалу, потому что увидели от этого выгоду", — заявил старший советник Латвийского союза самоуправлений Марис Пукис.

360TV Ziņneši связалась с крупнейшими самоуправлениями Латвии: Даугавпилсом, Лиепаей, Вентспилсом, Резекне, Елгавой. Там тоже есть льготы на проезд, но только для определенных групп. Не удалось найти ни одного самоуправления, где было бы так, как в Юрмале — бесплатно.

В Латвийском союзе самоуправлений о решении Юрмалы высказались критично: "Бесплатные билеты на транспорт — это отклонение от нормы, это показывает, как развивается популизм и то, что раньше называлось социализмом. Это не долгосрочное решение, потому что все должно стоить столько, сколько оно стоит!"

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