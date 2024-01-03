"В это время дул правильный морской ветер, выбрасывающий янтарь на берег. Морской берег исследовали как профессиональные охотники за янтарем, так и те, кто приехал на прогулку, но, заметив большую суету, также начали исследовать выброшенную на берег морскую траву", — отмечает портал.
Янтарную или окаменелую смолу хвойных деревьев третичного периода искало огромное количество горожан, а также гостей города.
"Это как аксиома, что зимой восточный ветер приносит в Лиепаю не только мороз, но и янтарь", — признался порталу один из жителей.
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