Политика наказаний будет в центре внимания института президента и в этом году, так как это касается вопросов национальной безопасности, заявил президент Эдгар Ринкевич во время встречи с председателем Верховного суда Айгаром Струпишсем.

Как сообщил советник президента Мартиньш Дрегерис, во время встречи обсуждалось укрепление независимости судебной власти, политика вынесения приговоров по делам, связанным с национальной безопасностью, а также работа по информированию общественности о судебных решениях.

Ринкевич отметил, что и в этом году политика наказаний, особенно по делам, связанным с вопросами национальной безопасности, будет в центре внимания института президента. Такие дела, как и дела о коррупции, преступлениях на почве ненависти и домашнем насилии, являются аспектом внутренней безопасности.

Как указал президент, важно, чтобы приговоры достигали всех целей уголовного наказания, включая защиту общественной безопасности и сдерживание от совершения преступлений. Поэтому с лета 2023 года ведется целенаправленная работа по обеспечению того, чтобы Уголовный закон и его применение соответствовали современным угрозам и не допускали причинения ущерба интересам государства и общества.

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