Как сообщили в Рижской думе, самоуправление еще четыре года назад предписало владельцу привести в порядок здание на улице Бривибас, в котором во вторник, 2 декабря, произошел пожар.

27 февраля 2019 года Рижская дума потребовала у собственника здания устранить выявленную опасность и провести полную реконструкцию здания. Решение было оспорено, адействие его приостановлено до решения суда. В декабре 2023 года суд признал решение самоуправления обоснованным и правомерным.



При этом собственник выполнил обязательства, связанные с устранением опасности — убраныпотерявшие устойчивость элементы внешней конструкции здания, снята штукатурка. Что касается полной реконструкции, то пока что в строительное управление подан только план строительства.

В декабре 2023 года департамент собственности Рижской думы отправил владельцу здания предупреждение о принудительном выполнении решения и начале применении штрафов. Первое распоряжение о штрафе будет отправлено в январе.Владельцем здания является юридическое лицо, и максимальная сумма штрафа для него составит 10 000 евро.

Если после пожара откроются новые обстоятельства, которые потребуют немедленных действий со стороны собственника, на него будет возложена ответственность и за это, а в случае невыполнения требований департамент примет меры, связанные с консервацией или демонтажем здания.

Как сообщалось, во вторник вечером сотрудники Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) тушили обширный пожар в доме на улице Бривибас. На чердаке площадь возгорания составила около 260 квадратных метров. Из-за пожара было ограничено движение машин и пешеходов.

По фотографиям очевидцев видно, что горело шестиэтажное нежилое здание на улице Бривибас, 88, возле Видземского пынка. Построенный в 1910 году так называемый дом Озолиньша ранее был одним из крупнейших жилых домов в Риге, в нем располагалось не менее 20 магазинов. Общая площадь здания составляет 13 759 квадратных метров. Сейчас здание имеет статус развалин

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