В ближайшие сутки в восточной части страны толщина снежного покрова составит 20-30 сантиметров, а темпратура воздуха может упасть ниже минус 30 градусов, свидетельствуют новые прогнозы синоптиков.

Самый обширный и сильный снегопад ожидается в пятницу вечером и в первой половине следующего дня. В пятницу и субботу облака, идущие с моря, местами вызовут очень сильный снегопад.

Днем в пятницу в восточной части Латвии ожидается увеличение снежного покрова до 20-30 сантиметров, но в последующие снег осядет. По мере уплотнения снега его толщина может уменьшиться на целых десять сантиметров.

По мере того, как над морем накапливается холодный воздух — образуются кучевые облака, которые и вызывают обильные осадки. Ожидается, что они принесут осадки в Талсинский, Тукумский и Марупский края, а также Юрмалу и Ригу. Также в этих регионах толщина снега местами может превышать 20 сантиметров.

По мере стихания ветра и рассеивания облаков температура воздуха будет быстро падать. Самые сильные морозы возможны в воскресенье и понедельник, 7 и 8 января, когда в некоторых местах Видземе и Латгалии столбик термометра может опускаться до -30..-33 градусов в темное время суток. В безветренную погоду мороз не покажется намного сильнее того, что уже наблюдался на этой неделе.

По текущим прогнозам, уже 9 января температура воздуха в Латвии поднимется до -2..+3 градусов. После нескольких теплых дней, вероятно, вернутся сильные морозы. В странах Балтии и Скандинавии нынешняя зима может стать самой холодной за последние 10-13 лет.

По данным Центра окружающей среды, геологии и метеорологии Латвии, в 8 часов утра в четверг самая большая толщина снежного покрова составляла десять сантиметров в Екабпилсе и 15 сантиметров в Мадоне.

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