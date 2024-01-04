В четверг, 4 января, отменены два рейса электропоездов на Огрской линии, опаздывают электрички на двух рейсах Тукумской линии, сообщает Pasažieru vilciens.
Поезд Слока (отбытие в 8.18)-Рига (прибытие в 9.08) стоит на станции "Дзинтари" и опоздание составит примерно 90 минут. Поезд Тукумс (отбытие в 8.18)-Рига (прибытие в 9.38) стоит в "Дубулты" и опоздает примерно на час. Поезд Риги (отбытие — в 9.39)-Тукумс II (прибытие) курсирует на 20-минутным опозданием.
По техническим причинам отменен поезд Рига (отбытие в 9.18)-Огре (прибытие в 9.57) и Огре (отбытие в 11.17)-Рига (прибытие в 12.00).
В свою очередь, поезд Тукумс II-Рига, который не смог обогнать предыдущий поезд, вернулся на станцию Дубулты и следует в Ригу по путям противоположного направления.
Оба поезда на линии Огре были отменены, поскольку эти рейсы нужно было совершать на новом электропоезде, у которого на станции Дзинтари возникли технические проблемы.
Как уже сообщалось, во вторник, 2 января, по техническим причинам несколько поездов в направлении Скулте были отменены или задержаны.
Отмена рейсов и опоздания поездов на Скултской линии связана с повреждениями новых электропоездов, подтвердио АО Pasažieru vilciens. Предприятие признало, что различные недостатки выявлены у пяти из семнадцати полученных новых электропоездов.
Все вскрытые дефекты новых электропоездов устраняются в рамках гарантии. "Латвия не заплатит ни цента за устранение дефектов в новых электропоездах", — заявил министр сообщения Каспарс Бришкенс ("Прогрессивные").