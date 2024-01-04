В четверг, 4 января, бывший мэр Риги Мартиньш Стакис подал заявление о вступлении в партию "Прогрессивные", сообщает агентство LETA.

Стакис давно сотрудничает с этой партией, но на данный момент является беспартийным. На пост мэра столицы он баллотировался от политической силы Kustība Par.

В следующий понедельник, 8 января, правление "Прогрессивных" может принять решение о приеме Стакиса в партию, заявила агентству LETA член правления партии и сопредседатель Юстине Пантелеева.

Пантелеева не комментировала, какое место может занять Стакис в списке партии на выборах в Европейский парламент.

15 января "Прогрессивные" собираются провести пресс-конференцию, обозначающую открытие предвыборной кампании. В ходе мероприятия политическая сила не только познакомит общественность с лидерами списка, но и назовет всех включенных в список членов партии.

Пантелеева высоко оценивает работу Стакиса с "Прогрессивными" на протяжении последних трех лет в Рижской думе. С момента раскола фракции AP/"Прогрессивные" Стакис стал одним из ее лидеров. Его дела говорят сами за себя, отметила Пантелеева.

В свою очередь, Пантелеева отказалась прогнозировать, может ли бывший мэр участвовать в следующих выборах в Рижскую думу, отметив, что такие далекие прогнозы можно сравнить с попыткой выиграть в лотерею.

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