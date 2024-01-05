Снег и лед в большинстве регионов Латвии в пятницу утром затрудняют движение по главным государственным и региональным дорогам, а в районе Резекне дорожные условия крайне плохие, сообщает Latvijas valsts ceļi (LVC).

Дороги вокруг Резекне в радиусе около 50 км занесены снегом, в настоящее время их расчищают.

Также дорожная обстановка плохая в большинстве районов Видземе, в том числе в окрестностях Валмиеры, Цесиса, Валки и Смилтене.

По данным LVC, главные дороги чисты и легко проходимы только в части Курземе — возле Лиепаи, Айзпуте и Кулдиги.

Утром на дорогах работают 77 единиц зимней техники VAS Latvijas autoceļu uzturētājs.

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