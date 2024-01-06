"…родитъ же Сына, и наречеши имя Ему Исус.

Той бо спасетъ люди своя от грехъ ихъ".

(Мф.1.21.)



Публикуем традиционное рождественское поздравление Председателя Центрального Совета Древлеправославной Поморской Церкви Латвии. Он призвал заботиться о близких и помнить о том, что в мир иной мы заберем только ту духовность, которая находится внутри

нас, а остальное все оставим.

Досточтимые отцы духовные! Дорогие братья и сестры!

Имею честь поздравить всех с радостным праздником

Рожества по плоти Господа Бога и

Спаса нашего Исуса Христа!

Мы празднуем великое, неповторимое событие, изменившее ход жизни всего

человечества и затрагивающее каждого человека.

Рожество Христово было необходимостью, началом спасительного для нас

жизненного пути Господа Исуса Христа. Бог восхотел принести себя в жертву за все

человечество.

Одна из Ипостасей Пресвятой Троицы своим Божественным естеством соединилась с

естеством человеческим. Отныне Сын Божий, кроме того, что Он превечно был Богом,

стал еще и человеком — непреложно вочеловечился, восприняв свое человеческое

естество от Девы Марии. Как воспевается в кондаке праздника: "Нас бо ради родися

Отроча младо, Превечныи Бог".

Человеческое естество Исуса Христа было помазано на вечное царство Его

собственным Божеством. Таким образом крестный подвиг и Воскресение Спасителя

распространяются на тех, кто, имея ту же самую человеческую природу, но испорченную

грехопадением наших прародителей, приобщается к природе, искупленной Спасителем.

Не просто приобщается, а приобщается действенной Верою.

Для нас, верующих, непостижимое великое событие Рожества Христова является

столь же действительным и реальным, каким оно было для его непосредственных

свидетелей. Поэтому, вспоминая его сегодня, мы чувствуем себя так, как будто сами жили

в то время и видели все это собственными глазами.

Дорогие отцы духовные, братья и сестры!

К сожалению, время сегодня непростое. Падает общий духовный уровень

человечества. Ослабевает вера. В результате процветает зависть, ненависть, агрессия.

Происходит жестокая борьба за этот временный мир, в котором никто не останется.

Уходя из этого мира, мы возьмем с собой только ту духовность, которая находится внутри

нас, а остальное все оставим. Исходя из состояния нашей души, нам будет определяться

место в вечности. Об этом мы должны всегда помнить и нести свой духовный подвиг, как

положено христианину.

Люди разных национальностей и разных культур, живущие в разных местах,

являющиеся христианами, должны носить это звание с честью, достоинством и

осознанием того, кем они должны быть в этом мире.

Досточтимые отцы духовные! Дорогие братья и сестры!

Желаю вам, чтобы радостное событие Рождества Христова явилось неиссякаемым

источником веры, оптимизма, надежды, любви, искреннего сострадания, милосердия,

желания заботы о близких — так, как это было у наших благочестивых предков, а также

провести сии праздничные "святочные" дни в молитве, тихой радости и осязаемом

материальном достатке.

С любовью во Христе,

Председатель Центрального Совета Древлеправославной Поморской Церкви Латвии,Владимир Леонтьевич Иванов

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