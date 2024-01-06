"…родитъ же Сына, и наречеши имя Ему Исус.
Той бо спасетъ люди своя от грехъ ихъ".
(Мф.1.21.)
Публикуем традиционное рождественское поздравление Председателя Центрального Совета Древлеправославной Поморской Церкви Латвии. Он призвал заботиться о близких и помнить о том, что в мир иной мы заберем только ту духовность, которая находится внутри
нас, а остальное все оставим.
Досточтимые отцы духовные! Дорогие братья и сестры!
Имею честь поздравить всех с радостным праздником
Рожества по плоти Господа Бога и
Спаса нашего Исуса Христа!
Мы празднуем великое, неповторимое событие, изменившее ход жизни всего
человечества и затрагивающее каждого человека.
Рожество Христово было необходимостью, началом спасительного для нас
жизненного пути Господа Исуса Христа. Бог восхотел принести себя в жертву за все
человечество.
Одна из Ипостасей Пресвятой Троицы своим Божественным естеством соединилась с
естеством человеческим. Отныне Сын Божий, кроме того, что Он превечно был Богом,
стал еще и человеком — непреложно вочеловечился, восприняв свое человеческое
естество от Девы Марии. Как воспевается в кондаке праздника: "Нас бо ради родися
Отроча младо, Превечныи Бог".
Человеческое естество Исуса Христа было помазано на вечное царство Его
собственным Божеством. Таким образом крестный подвиг и Воскресение Спасителя
распространяются на тех, кто, имея ту же самую человеческую природу, но испорченную
грехопадением наших прародителей, приобщается к природе, искупленной Спасителем.
Не просто приобщается, а приобщается действенной Верою.
Для нас, верующих, непостижимое великое событие Рожества Христова является
столь же действительным и реальным, каким оно было для его непосредственных
свидетелей. Поэтому, вспоминая его сегодня, мы чувствуем себя так, как будто сами жили
в то время и видели все это собственными глазами.
Дорогие отцы духовные, братья и сестры!
К сожалению, время сегодня непростое. Падает общий духовный уровень
человечества. Ослабевает вера. В результате процветает зависть, ненависть, агрессия.
Происходит жестокая борьба за этот временный мир, в котором никто не останется.
Уходя из этого мира, мы возьмем с собой только ту духовность, которая находится внутри
нас, а остальное все оставим. Исходя из состояния нашей души, нам будет определяться
место в вечности. Об этом мы должны всегда помнить и нести свой духовный подвиг, как
положено христианину.
Люди разных национальностей и разных культур, живущие в разных местах,
являющиеся христианами, должны носить это звание с честью, достоинством и
осознанием того, кем они должны быть в этом мире.
Досточтимые отцы духовные! Дорогие братья и сестры!
Желаю вам, чтобы радостное событие Рождества Христова явилось неиссякаемым
источником веры, оптимизма, надежды, любви, искреннего сострадания, милосердия,
желания заботы о близких — так, как это было у наших благочестивых предков, а также
провести сии праздничные "святочные" дни в молитве, тихой радости и осязаемом
материальном достатке.
С любовью во Христе,
Председатель Центрального Совета Древлеправославной Поморской Церкви Латвии,Владимир Леонтьевич Иванов