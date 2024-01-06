Этой ночью начал повышаться уровень воды в Екабпилсе, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Объявлены оранжевое и желтое предупреждения об уровне воды.

По словам мэра Екабпилса Райвиса Рагайниса, из-за скопления льда в реке Сакас на озере Сакас затоплены подъездные дороги к двум домохозяйствам.

На Плявиньском водохранилище возле Плявиняс и Зельки движение масс льда и шуги остановилось, они начинают замерзать. Существенного движения льда возле Зельки сейчас также не наблюдается, а уровень воды продолжает повышаться.

Уровень воды начал повышаться и в Даугаве возле Екабпилса. Массы шуги и льда продолжают поступать из Даугавы и скапливаться в верхней части Плявиньского водохранилища, где продолжает уплотняться лед, что также продолжается выше водохранилища — на участке реки в стороне Екабпилса, также повышается уровень воды возле Екабпилса.

Массы льда и шуги в верхней части водохранилища и на участке реки выше него будут периодически сдвигаться, тогда произойдут более резкие колебания уровня воды, и в целом на этом участке наблюдается тенденция к повышению уровня воды.

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