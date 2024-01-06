Дидзис Аудианс не сдал экзамен по вождению из-за того, что остановил машину, когда на дорогу съехал ребенок, игравший в сугробе на обочине. Его инструктор посчитал, что останавливаться было не нужно. Мужчина собирается оспорить результат экзамена, пишет Rus.Lsm.lv.

"Это было 5 декабря, дороги были скользкими. Я ехал и увидел маленького ребенка, играющего в сугробе, — рассказал Аудианс. — Я помню всю теорию, которую учил — опасная ситуация, я сбавил скорость. Когда ребенок съехал на проезжую часть, я полностью остановил машину, на что услышал от инспектора — зачем ты это сделал, ты не должен был этого делать!" — рассказал он. В конце экзамена инструктор сказал, что тормозить в тот момент было не нужно, и экзамен Дидзис не сдал.

Мужчина подал заявление в Дирекцию безопасности дорожного движения, чтобы оспорить результаты экзамена. В CSDD отказались от конкретных комментариев по ситуации, поскольку видео экзамена еще не было изучено, а комиссия еще не приняла решение.

Заместитель руководителя CSDD в Рижском регионе Альберт Круминьш полагает, что в этом случае будет оцениваться, смог ли Аудианс избежать резкого торможения.

"В правилах указано, что быстро тормозить можно только в экстренной ситуации. Если же на экзамене дошло до аварийной ситуации, которую водитель сам спровоцировал, то я считаю, что это не очень хороший результат. Как член комиссии, я обязательно изучу, как быстро на видеозаписи появляются указания на то, что во время движения кто-то может выйти на дорогу", — пообещал Круминьш.

Согласно статистике, в комиссии оспаривается 0,2% всех результатов экзаменов, при этом комиссия меняет оценку экзамена в среднем в каждом 30-ом случае.

YouTube ! Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram