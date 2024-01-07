В Риге на улице Слокас спилили большое старое дерево - липу, которая была признана опасной, выяснило агентство LETA.

Общественное объединение микрорайонов Дзирциемс и Ильгюциемс сообщает в социальных сетях, что липа высотой 4,02 метра и окружностью ствола 1,3 метра была спилена с разрешения Департамента охраны природы.

Специалисты обнаружили, что одна из двух осей ствола большого дерева раскололась, что сделало обе оси нестабильными. У основания ствола дерева констатирована смерть. Оценив состояние дерева, был сделан вывод, что дерево опасно.

В Рижской думе пояснили агентству LETA, что спиленная липа была крупным деревом государственного значения, поэтому вырубку координировал и контролировал Департамент охраны природы.

В департаменте городского развития есть информация, что Департамент охраны природы дал добро на вырубку этого дерева, поэтому нет оснований полагать, что были нарушены правила вырубки деревьев.

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