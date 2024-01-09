9 января в 10 утра Конституционный суд (КС) начнет рассмотрение дела о соответствии Сатверсме принятых в сентябре 2022 года поправок к Закону об иммиграции, которые аннулировали автоматические постоянные ВНЖ гражданам России, бывшим негражданам Латвии. Большая часть из этих людей уже подала документы на новый статус в Латвии, но в отношении чуть более тысячи запущена процедура выдворения из страны.

Конституционный суд поданы иски от 29 граждан России, бывших неграждан Латвии. Представлять интересы заявителей будет юрист Елизавета Кривцова. Слушания по делу №. 2023-04-0106 намечены на 9, 11, 15 и 16 января. Начало — в 10.00.

Завтра на портале Delfi можно наблюдать за слушаниями в прямой видеотрансляции с суда.

Подать заявку для личного присутствия на заседаниях мог любой желающий. Также читайте на Delfi о главном по ходу рассмотрения исков.

О чем идет речь?



Изначально под принятые осенью 2022 года поправки к Закону об иммиграции попадали около 25 тысяч бывших неграждан Латвии, принявших после 2003 года гражданство России. Этим людям 2 сентября 2023 года аннулировали их постоянный ВНЖ Латвии. Чтобы получить новый статус постоянного жителя ЕС в Латвии, им надо было пройти ряд процедур. В том числе люди 15-75 лет должны были предъявить сертификат о знании латышского языка на категорию А2, выданный после 1 февраля 2001 года.

До сентября больше половины попыток сдать языковые тесты завершились неудачей. Депутаты предложили тем, кто все делал по правилам, дать ВНЖ на два года, чтобы они могли выучить язык и сдать экзамен. Остальным 3255 гражданам — покинуть Латвию или пытаться получить временный ВНЖ на других основаниях.

До конца ноября документы на временный ВНЖ подали 1344 человека, еще 904 выехали за внешнюю границу Латвии. Остальные 1213 человек, которые по каким-то причинам проигнорировали подачу документов, должны покинуть Латвию.

Поскольку решение Конституционного суда не ожидалось до 2 сентября — крайнего срока подачи документов, установленного поправками к Закону об иммиграции — юрист Елизавета Кривцова изначально рекомендовала не надеяться на отмену поправок, а вовремя подавать все документы (в том числе сдавать экзамены), чтобы тем самым продлить свое законное пребывание в Латвии и не потерять социальные гарантии от государства. То же самое советовала и глава Управления по делам гражданства и миграции Майра Розе".

Что хотят оспорить в КС?



Свою позицию Елизавета Кривцова основывает на трех статьях Сатверсме и протоколе Европейской конвенции по правам человека. По мнению юриста, спешно принятые и дваждя дополненные поправки к Закону об иммиграции этим статьям не удовлетворяют.

Вот как Кривцова объясняет свою логику:

Латвия — правовое демократическое государство , где нельзя применять закон в обратную сторону (соответствие 1-й статье Конституции).

, где нельзя применять закон в обратную сторону (соответствие 1-й статье Конституции). в Латвии у людей есть право на частную и семейную жизнь . Они планируют свою жизнь, в том числе старость. Если бы они знали о необходимости сдачи экзамена по языку, они бы сделали это скорее в 40 лет, а не в 65 (соответствие 96-й статье).

. Они планируют свою жизнь, в том числе старость. Если бы они знали о необходимости сдачи экзамена по языку, они бы сделали это скорее в 40 лет, а не в 65 (соответствие 96-й статье). в Латвии все равны перед законом , а поправку к Иммиграционному закону с тяжелыми последствиями применяют только к гражданам России. Но есть ведь и другие страны, которые ведут войны, где есть серьезные нарушения прав человека — почему к ним таких требований Латвия не ввела? (соответствие 91-й статье).

, а поправку к Иммиграционному закону с тяжелыми последствиями применяют только к гражданам России. Но есть ведь и другие страны, которые ведут войны, где есть серьезные нарушения прав человека — почему к ним таких требований Латвия не ввела? (соответствие 91-й статье). 4-я статья 4-го протокола Европейской конвенции по правам человека, ратифицированной Латвией, говорит о полном запрете на массовую высылку иностранцев. Под этим подразумевается любое ограничение их прав, цель которого — их выезд из страны, если к ним относятся как к группе, а не к индивидуальному лицу, чьи угрозы оцениваются. Это запрещено на основании негативного опыта 1-й и 2-й Мировых войн.

Как будут проходить заседания?

Первое заседание КС на вопросам ВНЖ граждан России начинается 9 января в 10 утра.

В первый день с 10.00 до 13.00 податель исков Елизавета Кривцова будет объяснять КС свою позицию. После этого на вопросы ответят представители Сейма. После перерыва с 14.00 до 17.00 на вопросы суда и истца будут отвечать представители министерств внутренних дел и юстиции. Есть вероятность, что в этот день пригласят и представителя ключевого ведомства, которое приводит исполнение поправок в действие — Управления по делам гражданства и миграции (PMLP). На второй день излагать свое видение ситуации приглашены представители PMLP и Госцентра содержания образования (он принимал языковые экзамены), а также омбудсмен, после обеда в суд прийдут представители Центра госязыка и работающий в Европарламенте юрист Алексей Димитров, специализирующийся на правах человека. В третий день в КС выступят представители Латвии в международных институциях по правам человека и общества Baltic Human Rights Society. На четвертый, последний день 16 января назначены дебаты.

После окончания рассмотрения КС должен в течение месяца, то есть к середине февраля, огласить свое решение. Если доводы Кривцовой покажутся суду неубедительными, она намерена требовать справедливости в Европейском суде по правам человека.

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