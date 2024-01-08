Во вторник, 9 января, на территории всей стране будет облачно и намного теплее. Температура воздуха повысится -2..+3 градусов, прогнозируют синоптики.

В ближайшую ночь температура воздуха будет повышаться. Вечером в понедельник местами в юго-восточных регионах еще будет очень холодно — до минус 20 градусов, однако утром на территории всей стране станет теплее на 10 градусов, а на побережье установится температура в плюс 2 градуса.

На востоке страны будет преимущественно облачно, на западе и в центральной части Латвии выглянет солнце. Местами ожидается туман и небольшие осадки.

С приходом теплого и влажного воздуха на автодорогах и тротуарах образуется обледенение.

Будет дуть слабый, до умеренного западный, северо-западный ветер. На побережье, а во второй половине дня на востоке страны ожидаются порывы ветра до 10-14 метров в секунду.

В Риге во вторник — сильная облачность, иногда будет выглядывать солнце, существенные осадки не ожидаются. На улицах и тротурах образуется обледенение. Будет дуть слабый до умеренного западный ветер. Ночью температура воздуха поднимется на несколько градусов, днем составит +1 градус.

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