Проект плана действий правительства будет рассмотрен на одном из ближайших заседаний Кабинета министров, сообщила журналистам в понедельник после заседания коалиции премьер-министр Эвика Силиня.

Предполагается, что перед рассмотрением плана на заседании правительства с ним еще ознакомятся депутаты парламентской коалиции, рассказала Силиня.

На этой неделе проект плана действий будет обсуждаться с негосударственными партнерами по сотрудничеству. Премьер-министру предстоит встретиться с представителями Латвийской конфедерации работодателей (ЛКРД), Латвийского союза свободных профсоюзов, Латвийской торгово-промышленной палаты, Союза самоуправлений Латвии, Латвийской академии наук, Латвийского гражданского альянса и Совета иностранных инвесторов в Латвии.

То, будет ли план действий рассмотрен на следующей неделе или позже,

зависит от объема поданных к нему предложений.

Как сообщалось, комментируя доступный с конца ноября вариант плана действий, ЛКРД высказалась, что он создает впечатление об углублении в проблемы каждой отрасли, но не свидетельствует о четких приоритетах.

ЛКРД отмечает, что если декларация правительства по сравнению с предыдущей очень коротка, то ноябрьский вариант проекта плана действий правительства слишком подробный.

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