Во вторник, 9 января, ответственная Комиссия Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению поддержала законопроект, который предусматривает, что государство перенимает права собственности на Дом Москвы в Риге. Министерство культуры и Министерство сообщения отозвали поданные ранее поправки к законопроекту, предусматривающие то, какими могут быть действия государства с соответствующим объектом недвижимости. Предложения о том, что делать со зданием, выскажет до 31 марта Кабинет министров.

Во втором окончательном (срочном) чтении законопроект "О действиях с недвижимостью, которые необходимы для устранения угрозы государственной безопасности" Сейм рассмотрит в четверг, 11 января.

Министер культуры Агнесе Логина ("Прогрессивные") подала ко второму чтению поправку, предусматривающее, что здание Дома Москвы в Риге на улице Марияс 7 в дальнейшем должно использоваться для развития культуры и искусства, сохранения культурного наследия — в соответствии с генеральными линиями политики государства в сфере культуры.

В свою очередь, министр сообщения Каспарс Бришкенс ("Прогрессивные") предлагал включить в переходные правила закона нормы, которые обязывали бы Министерство финансов выделить более 400 тыс евро на содержание здания на улице Марияс 7 — включая расходы на оплату коммунальных услуг. Также Бришкенс настаивала на том, что необходимо изыскать более 35 тыс евро на погашение расходов на уплату налога на недвижимость. Также министр сообщения считал также, что здание должно было сразу быть передано в управлении предприятию Valsts nekustamie īpašumi.

Председатель ответственной комиссии Раймондс Бергманис ("Объединенный список") сообщил на заседании, что и Министерство культуры, и Министерство сообщения свои поправки к законопроекту отозвали. Как пояснил на заседании депутат от премьерского "Нового Единства", глава Комиссии Сейма по национальной безопасности Айнар Латковскис, поправки не отвечали духу закону. С этим согласилась и парламентский секретарь Министерства юстиции Лаума Паеглькална.

Таким образом законопроект не решает проблему будущего здания на улице Марияс 7. В переходных правилах законопроекта оставлена норма, что Кабинет министров до 31 марта 2024 года подаст в Сейм доклад о дальнейших действиях с соответствующим объектом недвижимости. Глава ответственной комиссии Бергманис ранее допустил, что здание Дома Москвы может быть продано, а вырученные средства направлена на восстановление Украины.

Трудно предугадать, какими могут быть шаги России в ответ на латвийский закон о передаче Дома Москвы в государственную собственность, заявил также утром во вторник, 9 января, в интервью Латвийскому радио председатель Комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции Раймондс Бергманис.

Ранее Rietumu banka высказывал опасения о том, что национализация Дома Москвы может стать причиной возникновения проблем с активами банка в России.

YouTube ! Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram