Во вторник, 9 января, Кабинет министров одобрил предложение Минобороны по установлению прав личного состава Национальных вооруженных сил (НВС) и условий его участия в мерах по усиленной охране границы.

В целях предотвращения незаконного пересечения лицами государственной границы и пребывания на территории Латвийской Республики военнослужащие НВС в случае обоснованных подозрений смогут останавливать транспортные средства, досматривать их, требовать у лиц документы, удостоверяющие личность, и другую информацию.

Также НВС будут иметь право задерживать лицо, которое обоснованно подозревается в незаконном пересечении государственной границы или незаконном перемещении лица через государственную границу либо предоставлении лицу возможности незаконного пребывания в Латвии.

НВС уже с июля 2021 года оказывают Государственной пограничной охране помощь в охране восточной границы и сдерживании нелегальной миграции.

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