Перерегулирование и излишняя фрагментация в законах затрудняют их применение, такое мнение высказал после встречи с председателем Юридической комиссии Сейма Андреем Юдиным ("Новое Единство") президент Латвии Эдгар Ринкевич.

Во время встречи Ринкевич и Юдин обсудили совершенствование политики наказаний, администрирование регулирование за разжигание розни, эффективность судопроизводства и вопросы укрепления независимости, сообщил советник президента по коммуникационным вопросам Мартиньш Дрегерис.

Эдгар Ринкевич выразил уверенность, что у Юридической комиссии Сейма будет значимая роль при пересмотре регулирования и практики применения Уголовного закона, что должно привести к усилению способности Латвии полноценно реагировать на актуальные угрозы.

По мнению Ринкевича, законодатель и в дальнейшем должен следить за развитием политики наказаний, при необходимости корректируя закон. Также следует обратить внимание на эффективность процессов, чтобы общественность могла быть уверена, что дела рассматриваются законно и справедливо.

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