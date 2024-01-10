Госполиция сообщила о создании нового канала для связи с населением Латвии — чтобы люди могли позвонить в ситуациях, когда немедленная помощь не нужна, но все же есть неясные вопросы, сообщает rus.LSM.lv .

Теперь чтобы получить информацию об услугах Госполиции или ответы по другим вопросам, которые не связаны с немедленной помощью правоохранительных органов, можно позвонить на номер 67075333 — в рабочие дни с 8:00 до 16:30.