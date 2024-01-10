Кабинет Министров утвердил разработанное Министерством образования и науки положение для обеспечения проведения мероприятия "Постдокторские исследования", софинансируемого из фондов Евросоюза.

В рамках программы до 2029 года в Латвии будет доступно финансирование развития навыков молодых ученых и повышения их научного потенциала, что "будет способствовать обновлению исследовательских кадров и увеличению количества квалифицированных исследователей в научных учреждениях и коммерческих компаниях", отмечает Минобразования и науки.

Планируется, что общий объем финансирования, доступного для реализации исследований, составить не более 39 311 158 евро, в том числе финансирование Еврофонда регионального развития - 33 414 484 евро, а также госбюджета и частного софинансирования в размере 4 326 320 и 1 570 354 евро соответственно.

До 2029 года планируется оказать поддержку не менее 165 постдокторантам. Утвержденные правила Кабинета министров требуют от получателя финансирования организовать работу таким образом, чтобы к 31 мая 2025 года сумма поданных получателем финансирования требований о выплате составляла не менее 5 094 418 евро.

Получателем финансирования постдокторских исследований является Латвийский научный совет (LZP), который будет организовывать конкурсы постдокторских исследовательских проектов, привлекать международных экспертов для оценки научного качества постдокторских проектов и заключать договоры с научными учреждениями о выделении финансирования на постдокторские исследования.

Заявки на проведение исследований смогут подавать зарегистрированные в Латвии научные учреждения и предприниматели, которые устанавливают трудовые правоотношения с докторантом и предоставляют молодому исследователю доступ к своей инфраструктуре и т.д.

Для реализации одной исследовательской заявки в течение 36 месяцев максимально доступное финансирование составляет 191 700 евро, которое включает в себя покрытие постдокторской зарплаты, расходов на исследования, обучение и сетевые связи для постдокторанта, а также административных расходов научного учреждения.

В 2019 году общее количество докторов наук в Латвии составляло 7765 человек, из них 5481 или 70,6% — в возрасте до 69 лет. Обладатели докторской степени в Латвии составляют 0,4% от общей численности населения, тогда как средний показатель стран ОЭСР - 1,1%. В настоящее время количество докторов наук в Латвии в 2-2,5 раза меньше, чем необходимо для полноценного возрождения, что является одной из главных задач научной политики, сообщает Минобразования.

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