Президент Украины Владимир Зеленский в четверг прибудет с визитом в Латвию.

В среду Зеленский приехал в Вильнюс, далее у него запланирован Таллин, а в четверг он собирается побывать в Риге.

Церемония встречи пройдет в 16:15 возле Рижского замка, затем пройдут переговоры украинской и латвийской делегаций, а в 17:25 — совместная пресс-конференция Зеленского и президента Латвии Эдгара Ринкевича.

В 18:05 Зеленский встретится с председателем Сейма Дайгой Миериней (СЗК), а в 19:10 — с премьер-министром Эвикой Силиней.

Будет обсуждаться двухстороннее сотрудничество Латвии и Украины, поддержка Латвией Украины в борьбе с российской агрессией и вопросы евроатлантической интеграции Украины.

Estonia, Latvia, and Lithuania are our reliable friends and principled partners. Today, I arrived in Vilnius before going to Tallinn and Riga. I will hold talks with the President, Prime Minister, Speaker of the Seimas, as well as meet with politicians, the media, and the… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 10, 2024

Это второй визит Зеленского в Латвию — первый был в 2019 году, спустя несколько месяцев после его вступления в должность. При этом латвийские должностные лица, в том числе Эдгар Ринкевич, уже неоднократно бывали в Киеве и выражали Украине поддержку.

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