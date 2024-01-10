Президент Украины Владимир Зеленский в четверг прибудет с визитом в Латвию.
В среду Зеленский приехал в Вильнюс, далее у него запланирован Таллин, а в четверг он собирается побывать в Риге.
Церемония встречи пройдет в 16:15 возле Рижского замка, затем пройдут переговоры украинской и латвийской делегаций, а в 17:25 — совместная пресс-конференция Зеленского и президента Латвии Эдгара Ринкевича.
В 18:05 Зеленский встретится с председателем Сейма Дайгой Миериней (СЗК), а в 19:10 — с премьер-министром Эвикой Силиней.
Будет обсуждаться двухстороннее сотрудничество Латвии и Украины, поддержка Латвией Украины в борьбе с российской агрессией и вопросы евроатлантической интеграции Украины.
Это второй визит Зеленского в Латвию — первый был в 2019 году, спустя несколько месяцев после его вступления в должность. При этом латвийские должностные лица, в том числе Эдгар Ринкевич, уже неоднократно бывали в Киеве и выражали Украине поддержку.