В новых поездах оборудуют места для велосипедов. Это обойдется в более чем миллион евро, большую часть расходов покроют деньги еврофондов.

В новых поездах Škoda нет держателей для велосипедов, они не предусмотрены изначальным проектам. Активисты Pilsēta cilvēkiem проехались с велосипедом на новом поезде в день запуска и пришли к выводу, что велосипед невозможно разместить так, чтобы он никому не мешал.

Министерство сообщения собирается исправить недочет, и в каждом из 32 поездов держатели для велосипедов должны появиться до конца лета. В каждом поезде будет восемь мест для велосипедов. Это будет стоить 1,024 миллиона евро, 150 000 будут взяты из госбюджета, 85% стоимости покроют деньги еврофондов.

Получается, что один держатель будет стоить 4000 евро, отмечает портал Lsm. Однако парламентский секретарь Мнистерства сообщения Гиртс Дубкевичс не торопится называть точные цифры и говорит, что это индикативная цена. Она может измениться. Пока что рассматриваются три варианта держателей, на следующей неделе министерство собирается обсудить их с представителями разных организаций, в том числе Pilsēta cilvēkiem. Пока неясно, будут ли ради мест для велосипедов демонтированы сидячие места.

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