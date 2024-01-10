Министерство финансов может предложить отказаться от нормы, позволяющей не удерживать налог с платежей в Россию, сообщает TV3.

Как поясняется в передаче, летом прошлого года Служба государственных доходов (VID) ввела возможность выдачи разрешения на неудержание налога для платежей в Россию. Подобный шаг с включением РФ в список офшоров был сделан для того, чтобы разорвать экономические связи Латвии со страной-агрессором.

Такие разрешения не платить налог активно просил и получал принадлежащий государству концерн Latvijas dzelzceļš. В целом ряд латвийских предприятий просили и получали разрешения на неудержание налогов.

Реагируя на актуальную проблему, министр финансов Арвилс Ашераденс ("Новое Единство") в интервью TV3 заявил, что Латвия могла бы отказаться от подобных скидок по всем офшорным зонам. Минфин предлагает отказаться от такого механизма скидок, поскольку "так, кажется, следует действовать в данный момент". Возможно, решение по этому вопросу правящие партии могут принять уже на следующей неделе.

Как сообщалось ранее, на портале общественных инициатив manabalss.lv собрано более 10 000 подписей под инициативой ввести дополнительный налог на сделки, если предприятия продолжают сотрудничество с Россией.

Фонд "Предприниматели за мир" предлагает ввести 90-процентный налог на все платежи в юрисдикции черного списка ЕС, в том числе в Россию. Такой налог будет распространяться и на суммы, перечисляемые на банковские счета третьих лиц в юрисдикциях, включенных в черный список.

Авторы инициативы также призывают Министерство экономики опубликовать список предпринимателей, которые продолжают вести бизнес с Россией, поскольку предприниматели имеют право выбирать партнеров, чья деловая этика не включает сотрудничество со странами-агрессорами.

Кроме того, авторы инициативы просят обязать латвийские компании проверять реальных получателей платежей, то есть включать в договоры гарантию того, что полученные средства не поступят в российский бюджет, а также ввести санкции против тех, кто не выполняет это обязательство.

Сбор подписей под этой инициативой начался 12 декабря.

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