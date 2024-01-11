Согласно прогнозу погоды, в четверг вечером температура воздуха в Риге постепенно понизится, в результате чего на дорогах может быстро образоваться наледь и гололед, сообщает Рижское самоуправление.
Сейчас в Риге коммунальщики профилактически обрабатывают дороги противоскользящим материалом, чтобы предотвратить образование наледи и снизить вероятность возникновения опасных ситуаций.
Рижское самоуправление призывает водителей быть особенно внимательными, держать большую дистанцию до впереди идущих транспортных средств, не совершать резких маневров, и выбирать скорость, соответствующую условиям движения и состоянию дорожного покрытия.
Департамент внешнего пространства и мобильности Рижской думы предупреждает, что быстрее всего так назывемый "черный лед" может образовываться на мостах и путепроводах.
Участки улиц в Риге, на которых при колебаниях температуры воздуха более вероятно образование гололеда:
- улица Малиенас (от улицы Юглас до улицы Гипократа);
- улица Юглас (от улицы Палес до Бривибас гатве);
- улица Гипократас (от улицы Малиенас до улицы Гайльэзера);
- улица Бикерниеку (от улицы Гипократас до улицы Юглас);
- улица Дзелзавас (от улицы Улброкас до улицы Лиелвардес);
- улица Сканстес;
- Бривибас гатве (от улицы Юглас до Яунциема гатве);
- Набережная 11 ноября
- улица Тербатас;
- пересечение улиц Кр.Барона и Пернавас;
- Даугавгривское шоссе;
- улица Клейсту;
- проспект Курземес;
- бульвар Анниньмуйжас;
- улица Яунциема (от Яунциемского кладбища до канала Югла);
- проспект Межа (от транспортной эстакады до улицы Эзермалас);
- улица Маскавас (от Дарзини до границы города);
- улица Баускас;
- улица Золитудес;
- транспортная эстакада через проспект Межа;
- продолжение транспортной эстакады Густава Земгала гатве (бывшая Вайрога);
- эстакады второго уровня Южного моста (1-я полоса движения в обе стороны на участке между путепроводом Славу и улицей Лубанас в обоих направлениях);
- Транспортный переезд через ж/д по ул. Славу в обоих направлениях;
- эстакады первого уровня Южного моста над улицами Краста и Москавас;
- въезд/съезд с Вантового моста со стороны города;
- путепровод Юрмалас гатве;
- эстакада через К.Улманя гатве в сторону аэропорта;
- пешеходный мост через К.Улманя гатве на улице Грамздес;
- Воздушный мост и Брасовский мост;
- мост Булльупе — съезд в сторону Даугавгривы.
Об опасных ситуациях на улицах Риги просят сообщать в Центр управления дорожным движением по телефону 80003600 или на адрес rdsvc@riga.lv.