Согласно прогнозу погоды, в четверг вечером температура воздуха в Риге постепенно понизится, в результате чего на дорогах может быстро образоваться наледь и гололед, сообщает Рижское самоуправление.

Сейчас в Риге коммунальщики профилактически обрабатывают дороги противоскользящим материалом, чтобы предотвратить образование наледи и снизить вероятность возникновения опасных ситуаций.

Рижское самоуправление призывает водителей быть особенно внимательными, держать большую дистанцию ​​до впереди идущих транспортных средств, не совершать резких маневров, и выбирать скорость, соответствующую условиям движения и состоянию дорожного покрытия.

Департамент внешнего пространства и мобильности Рижской думы предупреждает, что быстрее всего так назывемый "черный лед" может образовываться на мостах и ​​путепроводах.

Участки улиц в Риге, на которых при колебаниях температуры воздуха более вероятно образование гололеда:

- улица Малиенас (от улицы Юглас до улицы Гипократа);

- улица Юглас (от улицы Палес до Бривибас гатве);

- улица Гипократас (от улицы Малиенас до улицы Гайльэзера);

- улица Бикерниеку (от улицы Гипократас до улицы Юглас);

- улица Дзелзавас (от улицы Улброкас до улицы Лиелвардес);

- улица Сканстес;

- Бривибас гатве (от улицы Юглас до Яунциема гатве);

- Набережная 11 ноября

- улица Тербатас;

- пересечение улиц Кр.Барона и Пернавас;

- Даугавгривское шоссе;

- улица Клейсту;

- проспект Курземес;

- бульвар Анниньмуйжас;

- улица Яунциема (от Яунциемского кладбища до канала Югла);

- проспект Межа (от транспортной эстакады до улицы Эзермалас);

- улица Маскавас (от Дарзини до границы города);

- улица Баускас;

- улица Золитудес;

- транспортная эстакада через проспект Межа;

- продолжение транспортной эстакады Густава Земгала гатве (бывшая Вайрога);

- эстакады второго уровня Южного моста (1-я полоса движения в обе стороны на участке между путепроводом Славу и улицей Лубанас в обоих направлениях);

- Транспортный переезд через ж/д по ул. Славу в обоих направлениях;

- эстакады первого уровня Южного моста над улицами Краста и Москавас;

- въезд/съезд с Вантового моста со стороны города;

- путепровод Юрмалас гатве;

- эстакада через К.Улманя гатве в сторону аэропорта;

- пешеходный мост через К.Улманя гатве на улице Грамздес;

- Воздушный мост и Брасовский мост;

- мост Булльупе — съезд в сторону Даугавгривы.

Об опасных ситуациях на улицах Риги просят сообщать в Центр управления дорожным движением по телефону 80003600 или на адрес rdsvc@riga.lv.

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