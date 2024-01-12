В пятницу днем снег затрудняет движение по основным и региональным дорогам Латвии, удовлетворительные условия движения только в некоторых частях Латгале и Видземе, сообщает Latvijas Valsts ceļi (LVC).

Метеорологи предупреждают, что снегопад продолжится в течение всего дня, местами ожидается метель.

В Риге в пятницу тоже сложные условия движения из-за снега. Сильный снегопад начался в Риге утром в пятницу и, по прогнозу синоптиков, продолжится в течение всего дня. В настоящее время в уборке улиц города задействована вся имеющаяся техника, но условия передвижения непростые. После окончания снегопада планируется очистить тротуары, сообщает Рижское самоуправление.

В этом зимнем сезоне уборку проезжей части рижских улиц обеспечивают предприятия "Daugavas labā krasta uzturētājs" и "Daugavas kreisā krasta uzturētājs". Работы по зимнему содержанию выполняют 65 технических единиц, из них 34 — комплексные машины для уборки улиц и поливочные машины.

Ремонтники убирают улицы Риги в приоритетном порядке: главные улицы, улицы, по которым курсирует общественный транспорт, мосты и эстакады, уборка велосипедной инфраструктуры. После этого убираются менее важные или близлежащие улицы.

Предприятие Latvijas Valsts ceļi предупреждает водителей, что на латвийских дорогах образовался слой снега, могут быть снежные заносы, ухудшится видимость, поэтому им следует планировать дополнительное время на дорогу, оценивать состояние дорожного покрытия и соответственно выбирать скорость движения. Заснеженные дороги чистят, а скользкие участки посыпают противоскользящими материалами, сообщает LVC.

Во время снегопада снежный слой образуется неоднократно, даже после проведения профилактических работ, а полная очистка дорог от снега происходит после окончания снегопада в приоритетном порядке. После снегопада дороги расчищаются в течение от трех до 24 часов, при этом в первую очередь расчищаются самые загруженные основные магистрали страны.

В настоящее время в работах по содержанию дорог задействована 51 единица зимней техники.

По данным на 12 декабря на 12:00 сложные условия движения на основных магистралях страны имеются:

- на всех участках Таллиннского шоссе (А1);

- на Видземском шоссе (А2) на участке от Вангажи до Виреши;

- на всех участках Валмиерского шоссе (А3);

- на всех участках Рижской кольцевой дороги (Балтэзерс-Саулкалне) (А4);

- на всех участках Рижской кольцевой дороги (Саласпилс-Бабите) (А5);

- на всех участках Даугавпилсского шоссе (А6) от Риги до Скривери;

- на всех участках Бауского шоссе (А7);

- на всех участках Елгавского шоссе (А8);

- на всех участках Лиепайское шоссе (А9);

- на всех участках Вентспилсского шоссе (А10);

- на всех участках автодороги Лиепая — Руцава (А11)

- на Резекненском шоссе (А12) на участке от Столбовки до Терехово;

Движение по дорогам регионального и местного значения затруднено почти на всей территории страны, за исключением окрестностей Айзкраукле, Резекне, Мадоны, Екабпилса, Балви и Алуксне.

О сложных условиях движения можно сообщать по круглосуточному бесплатному информационному телефону 80005555 и в социальных сетях Twitter и Facebook на странице LVC.

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