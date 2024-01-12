Председатель Латвийско-Российской ассоциации сотрудничества и представительства Балтийского федерального университета имени Канта, военный пенсионер и гражданин России Борис Катков в пятницу был задержан сотрудниками Погранохраны Латвии. По словам Каткова, ранее он получил распоряжение от имени министра внутренних дел - покинуть Латвию.

Видео, на котором отражено, как Катков с вещами покидает дом, опубликовал youtube-канал "Шпроты в изгнании", который ведет бывший латвийский журналист Алексей Стефанов. В разговоре со Стефановым 82-летний Катков заявил, что распоряжение покинуть Латвию он получил 10 января. Решение, по словам Каткова, было подписано министром внутренних дел Латвии. В документе сказано, что Катков представляет угрозу для безопасности Латвии.

Катков заявил, что хотел обжаловать это решение в положенных 30 дней, но уже утром 12 января к нему приехали пограничники, дали час на сборы, чтобы затем вывезти на границу.

Погранохрана не взялась комментировать детали — в разговоре с Delfi пресс-служба сообщила, что пограничники выполняют технические функции. Delfi направил запрос в Министерство внутренних дел. Представитель министерства Марис Зариньш дал пояснение, что "упомянутая персона - российский гражданин Борис Катков вкдлючен в "черный список" по инициативе Службы госбезопасности в связи с длительным и систематическим сотрудничеством в интересах Российской федерации.

Кто такой Борис Катков?

По открытой информации Борис Катков приехал в Латвию в 1966 году. Сначала он работал в военном комиссариате в Цесисе, затем в Даугавпилсе. Ушел на пенсию в звании полковника в 1991 году.

Катков получил паспорт негражданина Латвии в 1998 году, а в 2000-м году взял российское гражданство.

То есть, постоянный ВНЖ Латвии Катков получил по по утратившему в 2003 году силу Закону "О въезде и нахождении в Латвийской Республике иностранцев и лиц без гражданства" и под поправки к Закону об иммиграции он не попал.

И его последняя регистрация ВНЖ в Латвии была действительна до 2025 года.

В ноябре прошлого года Катков давал пояснения Управлению по делам гражданства и миграции, что гражданство РФ брал, чтобы ездить к родственникам в России, где у него была недвижимость, но сейчас его ничего с этой страной не связывает. Его жена-пенсионерка, совершеннолетние сын и дочь — все неграждане Латвии. Доход — российские пенсии, военная и по возрасту.

Какую деятельность он вел?

В 1999 году Катков возглавил Латвийско-Российскую ассоциацию сотрудничества. В интервью Latvijas Avīze в 2012 году он утверждал, что идея создания организации исходила от Госдумы России.

В 2000-х годах ассоциация издавала журнал "Корни", организовывала праздники (в частности, празднование 9 мая или Дня России (12 июня), а Борис Катков встречался с президентом Латвии Андрисом Берзиньшем и президентом России Владимиром Путиным.

В 2004 году ассоциация заключила договор о сотрудничестве с партией "Единая Россия". В разговоре с Latvijas Avīze в 2012 году Катков заявлял, что "в том числе и благодаря нашим голосам Путин (на выборах президента — Ред.) получил абсолютный перевес". При этом уже 12 лет назад Катков признавал, что ассоциация объединяет граждан иностранного государства, поэтому "уже с момента основания организации мы здесь политически нейтральны".

Как происходит выдворение?

Как выяснил портал Delfi, решение о внесении в список нежелательных в Латвии персон принял глава МВД Рихардс Козловскис, на основании заключения Службы госбезопасности, которая получила информацию о деятельности Каткова, угрожающей государственной безопасности. Было учтено его длительное сотрудничество с представителями России и прокремлевскими организациями в Латвии.

По закону, после решения министра о внесении человека в список нежелательных, погранслужба издает распоряжение о выдворении в восемь дней. Теоретически это решение можно обжаловать в 30 дней. Но физически действовать теперь можно через представителя.

Как сообщил Delfi правозащитник Владимир Бузаев, сегодня Катков направил ему по ватсаппу просьбу защищать его интересы. А сам Бузаев написал на адрес омбудсмена Юриса Янсонса письмо с электронной подписью - с просьбой приостановить процедуру выдворения и смягчить условия, но ответа не получил.

YouTube ! Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram