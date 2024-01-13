На дороги выведены 95 единиц спецтехники, которая обрабатывает дороги противоскользящими материалами.
Однако, как предупреждают LVC, снежный покров и обледенение могут появляться повторно после проведения работ. В связи с этим автоводителей призывают быть осторожными, выбирать соответствущую погодным условиям скорость передвижения, а также соблюдать дистанцию.
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