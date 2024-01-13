Из-за снега обледенения в субботу утром условия движения затруднены по всей Латвии, предупреждают Latvijas valsts ceļi (LVC).

Однако, как предупреждают LVC, снежный покров и обледенение могут появляться повторно после проведения работ. В связи с этим автоводителей призывают быть осторожными, выбирать соответствущую погодным условиям скорость передвижения, а также соблюдать дистанцию.