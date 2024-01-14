Государственная служба леса (Valsts meža dienests) сообщает, что выдано одно разрешение на охоту на одного волка в волости Вилцес Елгавского края. Ранее стая волков нападала на домашних животных.

2 января поступила информация, что в волости Вилцес Елгавского края волки в нескольких дворах растерзали собак. О том, что это были именно волки, свидетельствуют следы на снегу. На данный момент известно о четырех таких случаях.

Согласно статье 7 Правил охоты, "охота на млекопитающих за пределами отведенных охотничьих угодий в определенные сроки допускается, если это необходимо для предотвращения ущерба, а также для безопасности общества".

Поэтому Госслужба леса приняла решение прекратить нападения волков на домашних животных и обеспечить безопасность общества. В связи с этим выдано разрешение на отстрел волка в волости Вилцес.

Волк в Латвии – особо охраняемый вид ограниченного использования, на него можно охотиться в строго определенных количествах.

В охотничий сезон-2023/2024 Госслужба леса определила предельно допустимый объем охоты на волков в количестве 300 особей, и этот показатель был достигнут еще 15 декабря 2023 года.

В 2023 году в Латвии было зарегистрировано 120 случаев нападения волков, в которых пострадали 597 домашних животных. За две недели этого года зарегистрировано два нападения волков и два пострадавших домашних животных.

Охота на волков в Латвии разрешена, но ее объемы строго ограничены. Каждый год Госслужба леса устанавливает лимиты. В прошлом охотничьем сезоне лимит был увеличен с 280 до 300. Он был достигнут еще до конца сезона.

Елгавское самоуправление считает, что нужно увеличить лимиты, чтобы прекратить нападения волков на собак и других домашних животных, а пока такое решение не принято, жителей просят тщательнее следить за животными, а охотников — охотиться интенсивнее на других животных, чтобы поддерживать в хищниках страх перед человеком.

О нападениях волков на домашних животных необходимо немедленно сообщить в ближайшее лесничество, чтобы специалисты Госслужбы могли зафиксировать этот факт и проверить его. Определить ущерб от нападения волков помогут фото или видео материалы с доказуемыми координатами.

Устроить дополнительную охоту на волков возможно только в том случае, если ущерб, причиненный волком, официально зарегистрирован должностными лицами Госслужбы леса.

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