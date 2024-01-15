В этом году Минздрав решил оценить, насколько целесообразно ему стать держателем долей капитала в региональных медицинских учреждениях. Пару лет назад это спасло от долгов "Лудзенский медицинский центр", сейчас в долгах Даугавпилсская региональная больница. Об этом сообщает агентство LETA со ссылкой на LSM.lv.

Оба упомянутых случая разные.В Даугавпилсе еще предстоит оценить, кто и как именно привел больницу к финансовым проблемам, в Лудзе кредит был гарантирован государством. Там построено здание, операционные в котором используются не полностью.

Четырехэтажное здание "Лудзенского медицинского центра" — относительно новое, построенное только в 2008 году. Оно был построено как больница скорой помощи, но проработало в этом качестве всего пару месяцев. Государство поддержало строительство как гарант, хотя учреждение тогда принадлежало муниципалитету.

Когда по прошествии 10 лет долг так и не был погашен, государство переняло контрольный пакет этого учреждения. В настоящее время "Лудзенский медицинский центр" работает с прибылью, однако потенциал большого современного здания остался неиспользованным.

"Музей. Врачей нет. Финансирования нет. Если человек покупает дорогую вещь, то он старается ею пользоваться. Вот и получается, что государство отдало кредит Северному банку и фактически зданием не пользуется", — сказал член правления Лудзенского медицинского центра Юрис Атступенс. Операции, для которых имеется три оборудованных помещения, проводятся два, а то и один день в неделю.

Медицинский центр не может проводить исследования, потому что как больнице первого уровня ему разрешено только лечить, хотя необходимое оборудование для исследований имеется. В Минздраве заявили, что в этом году проанализируют, стоит ли быть владельцем этого учреждения.

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