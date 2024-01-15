После пандемии Сейм так и не начал работать в прежнем режиме — дискуссии с экспертами на заседании комиссий часто происходят удаленно, что уменьшает возможность получить больше информации, а правительство не особо нагружает депутатов существенными инициативами. Об этом в интервью Латвийскому радио заявил юрист, эксперт по конституционным правам Эдгар Пастарс.

По его словам, депутаты во время пандемии так изолировались, что до сих пор не вернулись из изоляции. Если раньше на заседаниях комиссий депутаты могли пообщаться с экспертами, получить новые знания — что особенно важно для молодых депутатов — то теперь эксперты подключаются к заседаниям комиссии по Zoom, и прежнего обмена информацией больше нет. А из-за недостатка информаций хромает и качество принятия решений.

Нынешний Сейм Пастарс называет боле некачественным, чем другие. Виновато в этом, считает Пастарс, и правительство, которое недостаточно нагружает Сейм. "Депутатов выбирают, и они хотят показать избирателям, что они что-то делают и есть результат. Мне кажется, что в Сейм от правительства поступает недостаточно существенных инициатив, о которых депутаты могли бы сказать "мы это сделали!". Поэтому они сами что-то придумывают, а у депутатов нет таких ресурсов, как у Кабмина, и поэтому первый проект получается более неудачным", — считает эксперт.

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