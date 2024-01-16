Утром во вторник, 16 января, снег и гололедица осложняют движение по главным и региональным дорогам на всей территории Латвии, сообщает предприятие Latvijas Valsts ceļi.

Заснеженные участки дорог чистятся и посыпаются противоскользящими материалами. В работах задействованы 158 единиц зимней служебной техники Latvijas autoceļu uzturētājs.

Условия движения осложнены на Таллинском шоссе (А1), Видземском шоссе (А2), Валмиерском шоссе (А3), Рижской окружной дороге (А4 и А5), Даугавпилсском шоссе (А6), Баускском шоссе (А7), Елгавском шоссе (А8), Лиепайском шоссе (А9), Вентспилсском шоссе, на дороге Лиепая — граница с Литвой (Руцава) (А11), на Резекненском шоссе (А12), на дороге граница с Россией (Гребнево) — Резекне — Даугавпилс — граница с Литвой (Медуми) (А13), на Даугавпилсской окружной дороге (A14), Резекненской окружной дороге (A15) и шоссе Тинужи-Кокнесе (P80).

Передвижение по региональным дорогам затруднено по всей Латвии.

Во время снегопада на главных дорогах может лежать до шести сантиметров снега, на менее загруженных асфальтированных дорогах — до 10 сантиметров. Как бы оперативно не работали дорожные службы, полностью устранить зиму они не в состоянии, заявили в Latvijas autoceļu uzturētājs.

Водителям следует быть особенно внимательными при выборе скорости, соответствующей состоянию дорожного покрытия, и соблюдении безопасной дистанции до впереди идущих транспортных средств.

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