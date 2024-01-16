Уже к 8 часам утра из-за снегопада автобусы и троллейбусы в Риге отстают от графика на 20 минут, сообщила агентству LETA представитель Rīgas satiksme Байба Барташевича-Фельдмане.

Она пояснила, что в Риге идет сильный снег и движение транспорта в целом затруднено, что отражается на работе общественного транспорта.

С трамваями проблем меньше, но трамваи 1 и 5 маршрутов были остановлены некоторое время назад, поэтому сейчас они ходят с опозданием примерно на 15 минут.

На других трамвайных маршрутах задержек нет.

Заметим, что сегодня в Риге не действует "снежный билет".

Напомним, что в Риге больше всего осадков ожидается в первой половине дня. В связи со снегопадом действует желтое предупреждение. Порывы северного, северо-западного ветра в столице составят 16-19 метров в секунду, температура воздуха — до -6 градусов.

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