Уже к 8 часам утра из-за снегопада автобусы и троллейбусы в Риге отстают от графика на 20 минут, сообщила агентству LETA представитель Rīgas satiksme Байба Барташевича-Фельдмане.

Она пояснила, что в Риге идет сильный снег и движение транспорта в целом затруднено, что отражается на работе общественного транспорта.

С трамваями проблем меньше, но трамваи 1 и 5 маршрутов были остановлены некоторое время назад, поэтому сейчас они ходят с опозданием примерно на 15 минут.

На других трамвайных маршрутах задержек нет.

Также известно, что 16 января в Риге нет бесплатного проезда в общественном транспорте для водителей автомобилей. Как пояснили в Рижской думе, так называемые "снежные билеты" в этот раз не вводили, поскольку прогнозы не предвещали значительного увеличения снежного покрова.

"Билеты на снежную бурю" вводятся в дни, когда ожидается сильный снегопад, что будет способствовать как можно меньшему использованию частного транспорта. В самоуправлении решение о введении "снежных билетов" принимается после анализа ряда факторов, влияющих на дорожное движение. Одним из важнейших является прогноз погоды.

Несмотря на широко распространенное предупреждение о сильном снегопаде, прогнозы показали, что толщина снежного покрова увеличится на пять сантиметров.

"Благодаря недавней оттепели и уборке снега на улицах города не скопилось большого количества снега и имеющаяся техника не была перегружена", - пояснили в рижском самоуправлении.

Напомним, что в Риге больше всего осадков ожидается в первой половине дня. В связи со снегопадом действует желтое предупреждение. Порывы северного, северо-западного ветра в столице составят 16-19 метров в секунду, температура воздуха — до -6 градусов.

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