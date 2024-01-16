В среду вечером и утром небо прояснится, температура воздуха опустится до -10..-20 градусов. День будет довольно солнечным, в Курземе — пасмурнее. Существенных осадков не ожидается, но по мере усиления южного ветра в западной и центральной части страны ветер поднимет ранее выпавший снег.
В четверг во многих местах выпадет снег, температура воздуха повысится до +1..-2 в Курземе и -3..-5 на востоке страны. Аналогичная температура ожидается в пятницу, когда ожидаются и солнце, и снежные облака.
В конце недели циклон пересекает Латвию, поэтому осадков будет больше, а также ожидается метель.
На следующей неделе потеплеет, поступит воздух с порывистым юго-западным ветром, температура иногда будет подниматься до +1..+6. Прогнозируются осадки, зачастую дождь, во многих местах растает снег.
По информации Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, толщина снега во вторник в 7 утра колебалась от двух сантиметров в Павилосте и трех сантиметров в Салдусе, до 21 сантиметра в Пиедруе Краславского края, 22 сантиметра в Ирбене Вентспилсского края и 24 сантиметра в Алуксне.
На наблюдательных станциях снежный покров измеряется ультразвуковым сенсором на специально подготовленной площадке.