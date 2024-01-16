Во вторник, 16 января, в центре Риги остановилось движение трамваев 1-го и 11-го маршрутов в сторону Юглы и Межапарка, сообщает агентство LETA. Предприятие Rīgas satiksme сообщило, что технические проблемы уже разрешены, но трамваи выбились из графика — и опаздывают.

Трамвайная "пробка" образовалась на перекрестке улиц Кр. Барона и Матиса и продолжается минимум до улицы Гертрудес.

Как уже сообщалось, с утра в столице интенсивная метель, из-за ветра образуются снежные заносы. Условия движения затруднены, опаздывает общественный транспорт. Около 9 утра автобусы и троллейбусы, по информации Rīgas satiksme, опаздывали даже на 20 минут, краткосрочно возникали проблемы с движением 1-го и 5-го трамваев.

В уборке улиц и тротуаров задействована вся доступная техника.

YouTube ! Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram