С 1 февраля текущего года Министерство здравоохранения Латвии увеличит ежемесячную фиксированную плату за практику семейного врача, ежемесячную фиксированную плату за второе и каждое последующее приемное место практики семейного врача. Также будет увеличена плата за оказание услуг первичной медицинской помощи на фельдшерском пункте.

Поправки, поддержанные правительством, предусматривают увеличение ежемесячной фиксированной оплаты за практику семейного врача, включая плату за риск, с 730,73 евро до 1000 евро в месяц, ежемесячной фиксированной оплаты за второй и каждый последующий прием практика семейного врача с 216,88 евро до 400 евро в месяц, а также увеличение платы за оказание первичной медицинской помощи в фельдшерском пункте с 216,88 евро до 400 евро в месяц.

В Минздраве указывают, что изменения будут внесены в договор между Национальной службой здравоохранения и семейными врачами.

Для обеспечения непрерывности оказания услуг первичной медико-санитарной помощи на 2024 год требуется дополнительная сумма почти в 10 миллионов евро. В нее входят почти шесть миллионов евро - на практику семейных врачей для оплаты обеспечения замены медперсонала, и почти четыре миллиона - на оплату повышения ежемесячной фиксированной оплаты за практику семейного врача с 1 февраля по 31 декабря 2024 года.

Ранее министр здравоохранения Хосам Абу Мери пообещал семейным врачам, что в январе правительство примет решение об увеличении денег на сохранение практики семейного врача и замене семейных врачей. Также планируется продолжить работу в рабочей группе по созданию информативного отчета по укреплению первичной медико-санитарной помощи на ближайшие 3-4 года..

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