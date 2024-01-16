Поправки, поддержанные правительством, предусматривают увеличение ежемесячной фиксированной оплаты за практику семейного врача, включая плату за риск, с 730,73 евро до 1000 евро в месяц, ежемесячной фиксированной оплаты за второй и каждый последующий прием практика семейного врача с 216,88 евро до 400 евро в месяц, а также увеличение платы за оказание первичной медицинской помощи в фельдшерском пункте с 216,88 евро до 400 евро в месяц.
В Минздраве указывают, что изменения будут внесены в договор между Национальной службой здравоохранения и семейными врачами.
Для обеспечения непрерывности оказания услуг первичной медико-санитарной помощи на 2024 год требуется дополнительная сумма почти в 10 миллионов евро. В нее входят почти шесть миллионов евро - на практику семейных врачей для оплаты обеспечения замены медперсонала, и почти четыре миллиона - на оплату повышения ежемесячной фиксированной оплаты за практику семейного врача с 1 февраля по 31 декабря 2024 года.
Ранее министр здравоохранения Хосам Абу Мери пообещал семейным врачам, что в январе правительство примет решение об увеличении денег на сохранение практики семейного врача и замене семейных врачей. Также планируется продолжить работу в рабочей группе по созданию информативного отчета по укреплению первичной медико-санитарной помощи на ближайшие 3-4 года..