В ночь на среду и утром 17 января минимальная температура воздуха в Латвии составит от -10 градусов местами на побережье до -20 градусов в некоторых регионах в центральной и восточной частях страны, прогнозируют синоптики.

В ближайшие сутки преимущественно ожидается небольшая облачность, которая увеличится днем в Курземе. Ночью местами пройдет кратковременный снег. Дороги останутся скользкими.

Будет дуть западный ветер от слабого до умеренного, днем начнет усиливаться южный, юго-восточный ветер, в западной и центральной частях страны ожидаются его порывы до 11-16 метров в секунду. По действием ветра будут формироваться небольшие заносы из ранее выпавшего снега.

Максимальная температура воздуха в среду составит от -4…-7 градусов в Курземе до -7…-12 градусов на остальной части территории страны.

В Риге в ночь на среду будет идти кратковременный снег, днем ожидается преимущественно солнечная погода. Ночью при слабом юго-западном ветре температура воздуха опустится до -13 градусов, в пригородах — до -16 градусов. Днем усилится южный ветер, вечером порывами скорость юго-восточного ветра составит до 14 метров в секунду. Температура воздуха не превысит -7 градусов.

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