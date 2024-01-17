На Рижском центральном рынке, наверное, самый большой в Латвии выбор мяса. Но что происходит с мясом и другими продуктами питания, когда у них истекает срок годности? Об этом со ссылкой на 4. studija Латвийского телевидения (LTV) рассказывается портал Lsm.lv.

Сроки регулярно проверяются

Для Рижского центрального рынка важно, чтобы покупаемое там мясо было высокого качества, заявила руководитель по связям с общественностью Rīgas nami Даце Прейса. Внедрена система, соответствующая требованиям Продовольственно-ветеринарной службы (PVD) — любой покупатель, подходя к прилавку, может попросить торговца предоставить документы, в которых указана страна происхождения мяса, дата убоя и срок реализации. Все это контролирует и санитарная служба рынка, и PVD.

По словам представитель PVD Интара Саушса, срок годности должен быть указан на видном для потребителя месте, и это тоже проверяется.

В приюты, в зоопарк, на переработку

Если срок годности продукта истек, он отправляется в морозильник для утилизации. Рынок сотрудничает с конкретным предприятием, которое занимается утилизацией непригодных продуктов, рассказала Прейса.

Непроданная продукция не выбрасывается, а перерабатываться в производные продукты, например, биогаз, компост. В частности, рыбу перерабатывают в рыбную муку, какие-то продукты отвозят в приюты для животных и зоопарк.

На вопрос о том, сколько продукции в среднем остается нераспроданной, представитель Рижского центрального рынка ответить не могла, так как каждое предприятие отвечает за свое хозяйство. Рынок не собирает такую ​​статистику.

В основном все же распродают

По словам продавцов, не нужно опасаться купить на рынке просроченное мясо. К концу дня прилавки в основном пустеют. Если не удается продать все за один день, продукция хранится в холодильниках до следующего дня.

Как рассказал продавец Андрис, к концу дня мяса остается немного: "Мы не так много забиваем, при том, что с покупательной способностью сейчас так печально". Непроданные продукты кладут в холодильник, а утром снова на прилавок. "У мяса есть срок реализации. Не было случаев, чтобы кто-то приносил его обратно и говорил — старое мясо! Мы здесь уже 33 года, у нас свои клиенты. Ничего плохого мы не продаем", — подчеркивает Андрис.

Продавщица Дросма рассказала, что срок годности рубленого мяса — четыре дня, туш — 10 дней. "На переработку ничего не остается. Если что-то остается, мы отдаем приютским собакам. В конце дня мы сбрасываем цену и распродаем все", — добавила она.

По словам продавщицы Йоланты, сроки реализации проверяют и при выпуске мяса с бойни в Латгалии, и на рынке: "Смотрят документы, дату убоя, срок — все указано на листочке."

Если все же попался некачественный товар, покупателю следует обратиться к продавцу или в администрацию Центрального рынка, можно пожаловаться и в PVD. В случае обнаружения нарушений наказан будет продавец.

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