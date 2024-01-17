Рекламная кампания документального сериала "Šķelšanās" ("Раскол"), созданного центром центром журналистских расследований Re:Baltica, вызвала резкую реакцию в соцсетях. После того, как на сотрудники рижских торговых центров стали получать жалобы, а в Domina вызвали полицию, содержание плакатов в магазинах решили изменить.

Что произошло

Центр журналистских расследований Re:Baltica выпустил четырехсерийный документальный фильм "Šķelšanās" ("Раскол"). На данный момент в эфир вышла первая серия (ее можно посмотреть тут), остальные серии выходят по воскресеньям на телеканале TV3. Позже Re:Baltica будет выкладывать серии на своем канале на YouTube.

Сериал посвящен расколу в латвийском обществе. "Мы начали работать над ним в начале прошлого года, когда в латвийском обществе все яснее стали проявляться разрушительные долгосрочные тенденции, которые усилились с полномасштабным вторжением России в Украину, — пишут авторы фильма. — С военной поддержкой со стороны государства и с готовностью общества помочь украинцам все было в порядке. Но в публичных дискуссиях мы начали использовать такие обозначения, которые раньше можно было услышать только в маргинальных группах. Оказалось, что называть "свиньями" и призывать избавиться от них как от вшей — не наказуемый язык вражды, а приемлемые для части общества действия (потому что, видите ли, война). Во-вторых, агрессия и преследования людей, чье мнение в каких-то вопросах отличается от "правильного большинства", привели к тому, что они свое мнение все чаще скрывают. Не только соцсетях, где содержательные дискуссии в итоге исчезли. Голоса разума звучат все тише. Доминируют агрессивные — создавая впечатление, что их большинство".

Выход первой серии сопровождается рекламной кампанией, слоган которой основан на игре слов. На экранах размещена надпись "Nerunā latviski netic Latvijai" ("Не говоришь по латышски — не веришь в Латвию"), причем частицы "не" при помощи анимации зачеркиваются, меняя смысл на противоположный.

Вскоре в соцсетях начали появляться публикации, на которых были использованы только первые варианты слогана (с частицей "не"). Свои публикации выложили представители так называемых национально ориентированных политических сил — например, самый активный сторонник дерусификации и кандидат в депутаты Европарламента Лиана Ланга ("Новая консервативная партия"), а также депутат Елгавской думы Андрей Пагор (Русский союз Латвии").

Автор идеи фильма, журналист Санита Емберга заявила Delfi, что воспользовались возможностью увеличить свой политический капитал. В своем твите она также отметила: "Есть грустная ирония в том, что реклама "Раскола" показывает, что может изменить один слог. Заставляет задуматься об агрессии в обществе и о том, как мы общаемся. Кто-то сфотографировал первый плакат и выложил на FB с совершенно противоположным месседжем, а кто-то идет громить. Вот оригинал, будет меняться каждую неделю".

Ir kas skumji ironisks tajā, ka "Šķelšanās" reklāmās rāda, ko izmaina viena zilbe, mudinot aizdomāties par agresiju sabiedrībā un to, kā sarunājamies. Kāds nofočē tikai pirmo plakātu, dzen FB ar pilnīgi pretēju vēstījumu, kāds iet postīt. Te oriģināls, mainīsies katru nedēļu. pic.twitter.com/X32cnevbO3 — Sanita Jemberga (@jemberga) January 16, 2024

Жалобы, претензии и звонок в полицию

Размещением рекламы сериала занимается компания Clear Channel. Руководитель отдела коммуникации Clear Channel Latvija Иева Эндриксоне заявила Delfi, что компания считает, что сериал "Раскол" поднимает социально значимые темы. "Мы как предприятие поддерживаем эту кампанию", — отметила она.

Рекламные стенды Clear Channel расположены в шести торговых центрах и на улицах Риги. Реклама сериала Re:Baltica, как и другие материалы на стендах, была согласована с торговыми центрами. Однако на этой неделе компания приняла решение изменить содержание рекламных макетов сериала, поскольку они вызвали острую реакцию в обществе.

Эндриксоне признала, что сотрудники торгового центра Domina получали агрессивно сформулированные претензии по поводу рекламы сериала. "Сотрудники, которые отвечают на телефонные звонки, были напуганы. Они чувствуют себя некомфортно. Поэтому директор отдела маркетинга попросила найти общее решение", — заявила Эндриксоне. Сама она также получала звонки с угрозами и оскорблениями.

По словам представителя Clear Channel, в понедельник полиция получила вызов с жалобой на разжигание ненависти в Domina. Сотрудники полиции приезжали в торговый центр, но не связывались с компанией. "Видимо, никаких нарушений полиция не нашла", — заявила Эндриксоне.

"Кампания не остановлена. Мы не собираемся ее останавливать, потому что у нас тоже есть мнение. Мы рассматриваем это как очень важный — возможно, даже самый важный вопрос, который требует решения", — заявила Эндриксоне. Реклама с вызвавшим резонанс лозунгом будет по-прежнему демонстрироваться на стендах на улицах столицы. В торговых центрах кампания все же заменила визуальную часть. "Мы договорились убрать эти противоречивые плакаты. Их заменят стенды с журналистами Re:Baltica", — пояснила Эндриксоне.

Емберга заявила Delfi, что Re:Baltica не будет менять содержание плакатов. По мере выхода новых серий слоганы будут меняться, но общий подход останется тем же.

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