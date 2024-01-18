Амбиции президента России Владимира Путина гораздо больше — он мечтает о восстановлении Российской империи такой, какой она была в XIX — начале XX века, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич на завтраке в Давосе в рамках дискуссии, посвященной Украине.

По словам Ринкевича, на это указывают российская пропаганда и гибридная война. Членство в НАТО и Европейском союзе является лучшей гарантией безопасности в мире, заявил президент Латвии, отметив важные решения, принятые на саммите НАТО в Мадриде.

Президент напомнил, что Канада возглавляет в Латвии боевую группу расширенного присутствия, которую планируется увеличить до уровня бригады. В боевую группу входят солдаты союзников, в том числе Польши. По мнению Ринкевича, Латвия должна быть готова и к гибридной войне. Например, Беларусь использует миграцию как гибридное оружие против Латвии, Польши и Литвы, также приходится постоянно сталкиваться с дезинформацией.

"Мы видим и попытки использовать новые технологии, например, искусственный интеллект. Это первая кибервойна. (..) Я могу согласиться с людьми, которые много говорили о том, что наша первая линия обороны — это Украина. Мы [лучше] будем благодарить украинцев, которые воюют, чем, возможно, им пришлось бы благодарить нас", — сказал президент Латвии.

По словам Ринкевича, изменилось очень многое. В свое время, общаясь со своими финскими и шведскими друзьями, он шутил, что пришло время вступить в НАТО, и если Финляндия и Швеция решат это сделать, Латвия поддержит такой шаг. И вот теперь это стало реальностью.

"Правительство Швеции объявило, что в следующем году в Латвию будет отправлен батальон из 800 солдат, и на одном из местных порталов появился заголовок, что шведы вернулись в Латвию 300 лет спустя", — сказал Ринкевич.

Президент заявил, что подготовка идет, но есть и серьезные проблемы. Одна из них — оборонная промышленность, мощности которой необходимо наращивать, так как техника нужна не только для помощи Украине, но и нам самим.

По словам Ринкевича, важно увеличить государственные расходы на оборону — к 2027 году в Латвии это будет 3% ВВП — но, помимо военных приготовлений, мы должны быть готовы ко всякого рода провокациям и гибридной войне.

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