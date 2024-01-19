В прошлом году в Латвии стационарными фоторадарами было зафиксировано 233 656 нарушения скорости, по которым Госполиция приняла решения и назначила штрафы на общую сумму в 8,9 миллиона евро, сообщили агентству LETA представители Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD).

В прошлом году в 63% случаев скорость превышали зарегистрированные в Латвии транспортные средства, а в 37% — зарегистрированные в других странах. В то же время в 2022 году 67% превысивших скорость транспортных средств были зарегистрированы в Латвии, в свою очередь, зарубежных транспортных средств было 33%.

В CSDD также сообщили, что среди зарегистрированных в третьих странах транспортных средств больше всего нарушений совершали зарегистрированные в Украине транспортные средства. В прошлом году фоторадары зафиксировали 28 150 нарушений скорости, совершенных украинскими транспортными средствами, что на 1,2% меньше, чем в 2022 году.

В то же время на транспортных средствах, зарегистрированных в России, в прошлом году было зафиксировано 9 211 нарушений, что на 56,3% или в 2,3 раза меньше, чем в 2022 году, когда было зафиксировано 21 076 нарушений.

В прошлом году было выявлено 8327 нарушений на транспортных средствах, зарегистрированных в Молдове, 3342 — в Беларуси и 1109 — в Грузии.

CSDD эксплуатирует 100 стационарных фоторадаров по всей территории Латвии. Радары контроля средней скорости в Латвии находятся в ведении Latvijas valsts ceļi.

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