В понедельник вечером пассажирские поезда почти на всех направлениях задерживаются, отмечает агентство LETA со ссылкой на сообщения AS Pasažieru vilciens.

По информации PV, 22 января в 20:00 на всех линиях по территории Латвии 14 рейсов поездов либо задерживались, либо были отменены.

Из объявлений на домашней странице предприяти Pasažieru vilciens следует, что движение поездов задерживается на всех железнодорожных направлениях, кроме линии Рига-Валка.

Из-за задержки поездов на рижском Центральном вокзале пассажиры недовольны, многие ищут другие способы добраться до места назначения.

Акционерное общество Pasažieru vilciens уточняет, что движение поездов осуществляется, но в некоторых случаях оно происходит с задержками.

Причины задержек предприятие называет разные. На некоторых линиях горит запрещающий сигнал светофора, на других поезд стоит на участке однорельсовой линии, чтобы пропустить встречный поезд. А когда эти условия накладываются, то возникают длительные задержки.

Подробнее - на сайте PV (https://vivi.lv/lv/).

В частности, в понедельник были отменены рейсы электропоездов Рига (19:09) - Слока (19:59) и Слока (20:18) - Рига (21:08).

Поезд Крустпилс (18:35) - Рига (20:40) задерживается примерно на 60 минут.

Поезд Елгава (19:46) - Рига (20:33) задерживается на 36 минут.

Поезд Зилупе (15:13) - Рига (19:40) задерживается на 107 минут.

Поезд Рига (18:37) - Айзкраукле (19:59) опаздывает на 50 минут.

Поезд Айзкраукле (17:36) - Рига (19:00) стоит между станциями Скривери и Юмправа (технические причины)

Поезд Даугавпилс (17:37) - Рига (21:10) стоит в Айзкраукле. Задержка составляет 45 минут.

Поезд Айзкраукле (19:36) - Рига (21:00) стоит в Айзкраукле. Задержка составляет 40минут.

Поезд Рига (18:43) - Саулкрасты (19:43) задерживается на 55 минут.

Поезд Рига (19:01) - Мадона (21:33) стоит в Риге около Вагонного парка. Задержка - 55 минут (проблемы с мотором).

Поезд Айзкраукле (18:35) - Рига (20:00) стоит в Скривери. Задержка - около 40 минут.

Поезд Рига (16:31) - Краслава (19:47) опаздывает примерно на 41 минуту (технические проблемы).

YouTube ! Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram