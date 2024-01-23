Поезд Скулте (6:50)-Рига (7:59) был отменен, пассажиры продолжили путь поездом Саулкрасты (7:29)-Рига (8:29). В то же время поезд Саулкрасты (7:29)-Рига (8:29) будет курсировать со станции Скулте.
В свою очередь, на Тукумской линии отменен поезд Слока (8:18)-Рига (9:08), а пассажиры могут продолжить путь на поезде Тукумс II (8:18)-Рига (9:38).
Также отменен поезд Рига (7:09)-Слока (7:59).
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