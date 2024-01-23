Повестки будут разосланы по электронным адресам призывников, а тем, у кого электронной почты нет – на декларированное место жительства. Если молодой человек не ответит на повестку, он получит повторное уведомление.
Уже сообщалось, что в третьем призыве СГО не удалось набрать достаточного количества добровольцев, поэтому сегодня впервые будет проведена жеребьевка по отбору молодых людей, которые будут призваны в армию.
В третьем призыве нужно набрать 480 солдат. Заявки подали 515 добровольцев, из них после медицинских проверок годными к службе были признаны около 320, поэтому 150 человек будут призваны в обязательном порядке. Повестки получат 300 молодых людей в возрасте 18-19 лет, поскольку, как показывает опыт, после проверок отсеивается примерно половина.
Отбор по случайному принципу в Министерстве обороны состоится во вторник в 10 часов при помощи специальной компьютерной программы. За ней можно будет наблюдать онлайн.
По данным Минобороны, в настоящее время в Латвии проживает 22 539 граждан мужского пола в возрасте 18-19 лет. Из них 3 581 человек подлежит призыву на военную службу.