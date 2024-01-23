Эти современные квадрациклы были приобретены Латвией в рамках финансовых программ правительства США "333 Building Capacity" ("Повышение потенциала") и будут использоваться для мониторинга латвийско-российской и латвийско-белорусской границ.
В мероприятии примет участие министр внутренних дел Рихардс Козловскис, глава Пограничной службы генерал Гунтис Пуятс, посол США в Латвии Кристофер Робинсон, сотрудники Госпогранслужбы, а также представители посольства США.
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