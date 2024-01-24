В военных учениях НАТО, которые продлятся месяцы, примут участие воинские контингенты всех стран Альянса, а также Швеции, будут задействованы более 1100 боевых машин, включая танки, бронетехника, самолеты и корабли. Об этом в интервью "Утренней панораме" на LTV рассказал посол Латвии в НАТО Марис Риекстиньш.

"Могу подтвердить, что количество военнослужащих, которых планируется привлечь к учениям на территории 13 стран-членов НАТО, составит 90 тысяч. Примут участие воинские контингенты всех стран-членов НАТО, а также Швеции, будет более 1100 человек боевых машин, в том числе танки, бронетехника, самолеты, корабли", — сказал Риекстиньш.

Посол Латвии в НАТО также отметил, что жителям следует смотреть на историю НАТО как на организацию коллективной обороны. История подтверждает, что НАТО всегда было в состоянии удержать любого потенциального агрессора от действий, связанных с угрозой территории Альянса.

Как уже сообщалось, НАТО объявило многомесячные военные учения с участием 90 тысяч солдат, направленные на сдерживание российской агрессии, которые станут крупнейшими учениями НАТО со времен окончания холодной войны.

Сценарий маневров предусматривает нападение России на территорию союзников, что приводит в действие 5-ю статью Договора НАТО, предусматривающую коллективную оборону.

До этого крупнейшие учения НАТО после Холодной войны прошли в 2018 году. Учения Trident Juncture проходили в основном в Норвегии, в них приняли участие около 51 000 солдат.

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